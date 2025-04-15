У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: вона стане простішою

У ЗСУ розробили зміни до програми базової загальної військової підготовки. Йдеться про скорочення програми та її полегшення.

Зміни стосуються зокрема тих, хто був щойно призваний на службу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як зміниться програма базової загальної військової підготовки

Нова програма зменшить навантаження на тих, хто проходить підготовку в частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Зміни почнуть діяти з 1 травня.

Оновлена програма передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Тут йдеться про категорію "обмежено придатних". Вони відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах – згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення,

– зазначили у Генштабі.