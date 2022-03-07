Програма "Мандруй Україною": з’явився новий напрям для російських окупантів – епічне відео
Джерело:фейсбук Операції Об'єднаних сил
Збройні Сили України продовжують знищувати російських загарбників. Цікаво, що спеціально для окупантів навіть створили нову "туристичну програму" з назвою "Мандруй Україною".
Там попереджають, що для російських окупантів є лише один напрям – загибель.
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В мережі оприлюднили епічне відео з програмою "Мандруй Україною" для рсійських окупантів. Там зображено, як професійно ЗСУ знищують ворогів.
Для російських окупантів з’явилася нова туристична програма "Мандруй Україною":
До слова, окупанти продовжують нести втрати через війну в Україну. Зокрема, за час війни вже загинуло понад 11 тисяч російських військових.
Окрім того, РФ втратила майже 300 танків та 1000 бойових броньованих машин, 117 артилерійських систем та 450 одиниць автомобільної техніки.
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