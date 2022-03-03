Програма мінімум – гуманітарні коридори, – Арахамія про переговори з Росією
3 березня 2022 , 14:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Давида Арахамії
Україна та Росія має провести другий тур перемовин на українсько-білоруському кордоні на Прип'яті. Давид Арахамія заявив, що програма мінімум – це гуманітарні коридори.
Відповідну інформацію глава фракції "Слуг народу" Давид Арахамія оприлюднив о 13:43 3 березня за Києвом. Політик показав, що вони на шляху до перемовин.
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Переговори Україна Росія стартують орієнтовно о 15:43
За дві години стартуємо. Програма мінімум – гуманітарні коридори,
– написав Давид Арахамія.
Політик додав, що далі за обставинами.
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