Програма президента "Нове село" буде розвивати малий і середній бізнес у регіонах, – Єрмак

Оскільки малий і середній бізнес забезпечують 82% робочих місць в Україні і є головною рушійною силою розвитку економіки, держава головним пріоритетом вважає розвиток саме МСБ, причому не тільки у великих, але й у малих населених пунктах.

Для цього розроблена спеціальна програма "Нове село", таку думку у своєму блозі на НВ висловив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Програма президента "Нове село" впроваджується для системного розвитку соціальної інфраструктури. У селах будуватимуться сучасні простори, в яких працюватимуть ЦНАП, відділення пошти, аптеки, опорні пункти поліції, магазини, медичний центр. Все це може будувати і використовувати малий та середній бізнес за підтримки місцевої влади та Фонду розвитку сільських територій", – розповів про програму Єрмак.

За його словами, підтримка малого і середнього бізнесу вже показала свою ефективність під час кризового 2020 року, коли замість прогнозованих 8% економіка України впала тільки на 4,2%, на відміну від багатьох інших європейських країн.

Для подальшого розвитку підприємництва, в тому числі сільського, успішно впроваджується цілий комплекс сервісів і навчальних програм.

Як приклад Єрмак наводить консультаційну платформу "Дія.Бізнес", яка дозволяє отримати значний обсяг корисної інформації, починаючи від бізнес-ідей, закінчуючи шаблонами документів та іншою консалтинговою допомогою.

"Цей портал вже відвідали 500 тис. осіб і 400 000 відкрили особисті кабінети. Онлайн-сервіс "Дія" дозволяє швидко зареєструвати нове підприємство. Половина ФОП 2020 відкрилася саме через "Дію", – написав голова ОП

У майбутньому, за словами Єрмака, з процесу реєстрації ФОП людський фактор планується виключити повністю. Подібний принцип буде запроваджений і в інших державних послугах, наприклад, будівництві.

Чому це так важливо? Тому що наше головне надбання – люди. А підприємці якраз активна частина українського суспільства. В умовах гібридної війни для України це необхідно для збереження соціально-політичної стабільності,

– написав Андрій Єрмак.