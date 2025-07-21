Інвестуємо в це, – Садовий розповів, як Львів допомагає пораненим

Львів вже прийняв понад 24 тисяч поранених. Це українські військові, жінки, діти. Місто активно інвестує гроші. Зокрема, після операцій людям забезпечують протезування. Однак їм потрібно десь жити.

У Львові реалізували проєкт та збудували соціальне житло для поранених. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що також у місті збудували протезну майстерню.

Читайте також Люди знають, куди йти, – Садовий розповів, у якому стані укриття у Львові

"Ми з нуля вибудували протезну майстерню. Сьогодні є можливість робити тисячу протезів на рік, наш муніципальний центр", – сказав він.

Також розвивають різні види спорту для людей, які втратили кінцівки. Крім того, будь-яка фізична реабілітація не дає жодного ефекту без ментальної реабілітації.

Мистецтво – велика частина mental health. Інвестуємо у це кошти спільно з нашою академією мистецтв. Стоїть питання роботи. Наприклад, ми маємо спеціальні гранти для людей, які хочуть мати свій власний бізнес,

– підкреслив мер.

Тобто це ціла екосистема людяності, яка містить дуже багато різних пазлів. Львів їх розвиває та ділиться своїм досвідом з іншими містами та країнами.

Коли запрацює протезний завод у Львові?

У 2025 році Кабмін передав Львівський протезний завод у власність міста. Андрій Садовий зазначив, що робив звернення щодо такої необхідності 2 роки. Зараз стоїть завдання відновити там виробництво.

Я хочу, щоб це було наше українське, з нормальною ціною. Ми показали, що можемо це робити. Тому що ми збудували протезне виробництво з нуля. Це також був аргумент, що ми зможемо реалізувати цей проєкт. Думаю, наступного року завод запрацює з новою продукцією, з хорошими взірцями,

– заявив міський голова.

Львів починає робити це за власні кошти, однак залучає багато міжнародних партнерів. Відомо, що місто намагається і військовим допомагати, і на соціальні речі спрямовувати кошти. Протези, реабілітація потребують надзвичайно великих грошей.

Інклюзивність Львова

Міський голова Львова зауважив, що в Україні не було жодного міста, яке було б інклюзивним, привітним до людей з інвалідністю. Дуже часто пандуси робили "для годиться".

Наприклад, ми зараз у місті маємо новий виклик. Тому що у нас розташовані центри реабілітації, екосистема людяності Unbroken. Ми навіть маємо заступника в міській раді, який відповідає за доступність. Динаміка дуже велика. Але якщо подивитися, скільки треба ще в місті зробити, то це неймовірний пласт роботи,

– розповів Садовий.

Ще є багато питань до залізниці, до закладів харчування і так далі. Зокрема, якщо ветеран війни на колісному кріслі хоче відвідати якийсь заклад, він має сам заїхати, також потрібен спеціальний туалет. Деякі бізнеси це роблять, а деякі ще ні.

Мер додав, що на об'єктах, які у підпорядкування міста, роблять нормальний заїзд, спеціальні вбиральні.