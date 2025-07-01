Куди податися підприємцю: програми підтримки бізнесу в Україні

Підприємці з суспільною місією по всьому світу об'єднуються навколо розв'язання спільних проблем. За оцінками Світового економічного форуму (WEF), 10 мільйонів підприємств із позитивним впливом генерують понад 2 трильйони доларів річного обороту і створюють близько 200 мільйонів робочих місць. Ці організації спрямовані на розв'язання гострих викликів – від економічних до екологічних загроз.

Підприємства, орієнтовані на вирішення суспільних питань, часто плутають із неприбутковими ініціативами, хоча насправді це – самостійний сектор економіки. Його бізнеси працюють за ринковими правилами, демонструючи, що можна бути водночас прибутковим і корисним для суспільства. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Згідно з опитуванням Morgan Stanley, 88% глобальних інвесторів зацікавлені в інвестиціях з довгостроковим позитивним впливом, якими є інвестиції в компанії, що вирішують суспільно важливі проблеми. А 59% планують нарощувати такі вкладення.

Що це означає для України?

По-перше, розвиток підприємництва з фокусом на вирішення суспільних проблем – важливий компонент стратегії економічного відновлення.

По-друге, такі ініціативи сприяють створенню робочих місць для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, людей з особливими потребами, а також підтримують економічну активність у регіонах, що зазнали руйнувань, і дають молоді більше підстав залишатися в Україні.

Враховуючи як глобальні інвестиційні тренди, так і нагальні потреби країни, міжнародні інституції активно шукають перспективні бізнес-проєкти, що поєднують підприємницький підхід і позитивний суспільний ефект.

Підтримка груп з обмеженим доступом до ресурсів

Питання зайнятості – головний виклик для тих, хто змінив місце проживання через війну. За даними дослідження Міжнародної організації з міграції, 34% опитаних відзначили доступ до стабільного доходу як пріоритет. Серед них 31% вважає створення нових робочих місць найефективнішим способом досягти цього. Водночас 28% опитаних потребують освітньої підготовки з формуванням необхідних професійних навичок.

Під такі запити є відповідні програми бізнес-навчання, спрямовані на розвиток підприємницького хисту та підприємництва загалом.

Наприклад, Український Червоний Хрест реалізує до грудня 2025 року програму REDpreneur.UA у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом та School of ME. Учасниками можуть стати працездатні громадяни України, зокрема ті, хто змінив місце проживання через війну, ветерани та інші категорії, які наразі не мають власного бізнесу, але прагнуть запустити стартап із суспільно важливою метою, спрямований на відновлення України. Програма також відкрита для тих, хто бажає відновити або масштабувати свій бізнес.

Учасники отримають тривалу менторську підтримку та стартовий капітал від 5 до 15 тисяч євро. Зареєструватися можна на сайті організації.

Програма StartUp4Good теж опікується підтримкою нових мікро- та малих бізнесів, що спрямовані на вирішення актуальних суспільних викликів. Вона також сприяє створенню робочих місць для ветеранів, людей, які змінили місце проживання через війну, та інших категорій з обмеженим доступом до стабільної зайнятості. Щороку учасники StartUp4Good проходять навчання з експертною підтримкою, а найкращі стартапи отримують стартовий капітал для розвитку власної справи. Більше інформації – на сайті USVF.

Можливості для бізнесів, що релокувалися через війну

За даними Опендатабот, майже 19 тисяч українських компаній переїхали до більш безпечних регіонів від початку повномасштабного вторгнення. Процес релокації або відновлення від наслідків бойових дій вимагає від бізнесу додаткових витрат або пошуку місця для розміщення виробничих потужностей.

На перший погляд, ризики чи складнощі переїзду можуть викликати у підприємців побоювання. Однак рішучі дії відкривають перед такими компаніями можливості перезапустити свій бізнес на новому місці та позитивно вплинути на добробут громади, в яку вони переїхали. У відповідь на ці виклики міжнародні інституції запроваджують програми, що стимулюють бізнес до масштабування та адаптації в новому середовищі.

Так, міжнародна організація Mercy Corps реалізує Програму розвитку економічної стійкості України. Вона діє в Києві, Київській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях й спрямована на підтримку місцевих компаній та бізнесів, які змінили локацію через війну й наразі розширюють, переорієнтовують або відновлюють свою діяльність.

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Середній обсяг доступного фінансування становить 20 тисяч доларів – ці кошти компанії можуть спрямувати на придбання основних виробничих засобів. Учасники повинні створити або зберегти від трьох робочих місць для людей, які були змушені змінити місце проживання, або місцевого населення, а також бути готовими до співінвестиції власних коштів на реалізацію бізнес-ідеї. Детальніше про участь – на сайті програми.

Підприємницькі можливості для молоді

За даними опитування EU4Youth, 36% української молоді зацікавлені у створенні бізнесів із суспільно важливою місією, а 34% – у працевлаштуванні в таких проєктах. Серед мотиваційних факторів молодь відзначила: бажання поєднати прибуткову діяльність із внеском у позитивні зміни, підтримати українську економіку та бути корисними для громади.

Щодо сфер, які молоді люди вважають перспективними для своїх майбутніх проєктів:

32% респондентів схиляються до діяльності у сфері послуг для населення (освітні, відновлювальні тощо);

29% думали про створення бізнесу, який відкриватиме нові можливості для інших;

ще 25% планують займатися виробництвом товарів із суспільною цінністю;

10% – наданням послуг громадським організаціям.

Social Impact Award – це найбільший бізнес-інкубатор для молодих підприємців у Європі, що підтримує команди з ідеями, здатними створити позитивні зміни у суспільстві. Його мета – підтримати молоді команди підприємців шляхом навчання, менторства та винагороди для реалізації стартап-ідей. Більше інформації про програму – на сайті SIA.

Ініціативи сталого розвитку

Розвиток підприємницьких практик, орієнтованих на довгострокову ефективність і відповідальне використання ресурсів, залишається одним із пріоритетних напрямів підтримки з боку міжнародних партнерів в Україні.

До прикладу, Програма соціального інвестування від Ukraine-Moldova American Enterprise Fund допомагає бізнесу впроваджувати сталі рішення завдяки доступному кредитуванню та сучасним управлінським підходам. Компанії приватного сектору та фізичні особи-підприємці можуть отримати кредити під 4 – 8% річних у розмірі від 10 до 100 тисяч доларів строком на 2 – 3 роки.

Щоб отримати кредит, підприємство повинно бути зареєстроване щонайменше шість місяців і бути прибутковим, аби мати спроможність обслуговувати позику. Детальніше про умови отримання кредиту від UMAEF – за посиланням.

Європейська комісія також пропонує низку фінансових програм для бізнесу, спрямованих на модернізацію промисловості та впровадження енергоефективних рішень. Один із таких конкурсів – "Перехід на чисту енергію" заохочує компанії, які працюють над підвищенням енергетичної ефективності та впровадженням нових технологій. У межах програми бізнеси можуть отримати фінансування до 2 мільйонів євро на усунення ринкових, регуляторних і технологічних бар'єрів, що перешкоджають енергетичній трансформації виробничого сектору.

Ініціатива також сприяє співпраці між бізнесами для спільного впровадження ефективних енергетичних рішень. Заявки на участь приймаються до 23 вересня 2025 року. Більше інформації про проєкт – на сайті Єврокомісії.

Відповідальний бізнес є запорукою повоєнного відновлення

Підприємства з суспільно важливою місією відіграють ключову роль у формуванні зрілого громадянського середовища. Вони заохочують ініціативність, свідоме ставлення до ресурсів і готовність адаптуватися до нових викликів. Уже сьогодні українці мають доступ до змістовної експертної, технічної та інвестиційної підтримки, що сприяє створенню нових робочих місць і зміцненню економічної активності на місцевому рівні.