Прогриміли вибухи під час тривоги в Харкові
У Харкові під час тривоги в ніч на 11 липня прогриміли кілька вибухів. Місцевих просять не покидати свої укриття.
Сирени сповістили про загрозу удару з неба на Харківщині о 00:23. Місцеві жителі почали повідомляти про звуки схожі на вибухи приблизно через три години.
Нещодавно У Харкові затримали коригувальника ворожих ударів по місту
Окрім Харкова, пролунали вибухи в Миколаєві
Це вже була третя тривога в області від 10 години вечора. У момент вибухів не оголошували тривогу в інших регіонах.
Проте після 4 ранку почали лунати вибухи в Миколаєві. Після цього там вже почали гудіти сирени.
Слід зауважити, що ввечері також була тривога в областях, які межують з білоруссю:
- Волинська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Київська та Київ.
Відбої там почалися через кілька годин. На щастя, там про вибухи не повідомляли.
У Харкові минулої ночі ракети влучили в місцеву школу
У ніч на 10 липня росіяни три рази випускали ракети по Харкову. Зранку стало відомо, що були влучання двох боєприпасів у житловий будинок. Там постраждав 62-річний чоловік – мешканець будинку.
Також знищили одну школу в Слобідському районі Харкова. На щастя, там обійшлось без жертв і постраждалих.
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