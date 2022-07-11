Прогриміли вибухи під час тривоги в Харкові

У Харкові під час тривоги в ніч на 11 липня прогриміли кілька вибухів. Місцевих просять не покидати свої укриття.

Сирени сповістили про загрозу удару з неба на Харківщині о 00:23. Місцеві жителі почали повідомляти про звуки схожі на вибухи приблизно через три години.

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Окрім Харкова, пролунали вибухи в Миколаєві

Це вже була третя тривога в області від 10 години вечора. У момент вибухів не оголошували тривогу в інших регіонах.

Проте після 4 ранку почали лунати вибухи в Миколаєві. Після цього там вже почали гудіти сирени.

Слід зауважити, що ввечері також була тривога в областях, які межують з білоруссю:

Волинська;

Рівненська;

Житомирська;

Київська та Київ.

Відбої там почалися через кілька годин. На щастя, там про вибухи не повідомляли.

У Харкові минулої ночі ракети влучили в місцеву школу

У ніч на 10 липня росіяни три рази випускали ракети по Харкову. Зранку стало відомо, що були влучання двох боєприпасів у житловий будинок. Там постраждав 62-річний чоловік – мешканець будинку.

Також знищили одну школу в Слобідському районі Харкова. На щастя, там обійшлось без жертв і постраждалих.

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