Прогриміли вибухи під час тривоги в Миколаєві: влада закликала залишатися в укриттях

У Миколаєві під час тривоги прогриміли кілька вибухів. Жителів міста просять не виходити з укриттів за жодних обставин.

Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Вибухи пролунали орієнтовно о пів на 6 годину ранку.

Напередодні Були влучання, два вибухи в околиці міста, – Кім про обстріли Миколаєва

Тривога була у двох областях

Сирена почала гудіти на Миколаївщині о 05:09 і вона тривала приблизно годину. У цей момент про високу загрозу ударів по регіону також повідомили в Кіровоградській області. Наразі невідомо, що слугувало причиною звуків, які чули жителі Миколаєва.

У місті лунають вибухи. Повітряна тривога триває. Прошу всіх не покидати укриття,

– написав Сєнкевич.

росіяни щодня обстрілюють Миколаївщину

Якщо ви побачили наслідки ворожої атаки, пам'ятайте, що їх заборонено фотографувати й знімати на відео. Публікація таких матеріалів у соцмережах може допомогти ворогу корегувати свій вогонь. Тому це ставить під загрозу життя цивільних, рятувальників і воїнів України. Також у жодному разі не поширюйте дані про роботу ППО, якщо про це не писали представники влади. Будьте обачні, а також бережіть себе та своїх рідних.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 8 липня повідомив, що по регіону кожного дня запускають ракети. Через цю інтенсивність ворожих атак він попросив евакуюватися кожного, хто може це зробити.

Щодня працюють евакуаційні автобуси, якими жителі області можуть добратися до менш небезпечних точок України. "Якщо роботи немає і є куди виїхати, то так, звісно, виїхати можна", – акцентував Кім.

Кількома днями раніше – одночасно атакували кілька міст: дивіться відео