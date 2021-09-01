Відповідний момент вирізали з ефіру і пустили гуляти соцмережами. Люди жартують, що видно, Путін став зовсім старим і вже не дочуває.
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"Що підписати, я не зрозумів"
Один зі школярів, який прийшов на зустріч із президентом – Єгор, попросив Путіна підписатися на його ютуб-канал. Хлопчик веде канал "Червона виделка" і вирішив на зустрічі його прорекламувати.
Втім, прохання Путін зовсім не зрозумів. Він щиро знітився і перепитав: "Що підписати?".
Єгор, так, що я маю підписати? Я не зрозумів, що саме підписати,
– сказав Путін.
Модераторка зустрічі знову піднесла хлопчику мікрофон, і він з посмішкою сказав, що ютуб-канал.
Путін і прохання школяра підписатися на ютуб-канал: дивіться відео
У мережі одразу ж почали іронізувати з того, що Путін не йде в ногу з молоддю. Мовляв, яке право тоді влада має "тормозити" популярні соцмережі, не розбираючись у них.
Цензура соцмереж в Росії: головне
- Комітет Держдуми Росії схвалив правки до законопроєкту про штрафи для провайдерів та власників інтернет-сайтів, які не виконують вимогу видалити заборонений в Росії контент.
- Відтак великим компаніям YouTube, Twitter і Facebook можуть загрожувати штрафи до мільйонів і навіть мільярдів доларів.
- З 1 листопада 2020 року у Росії набрала чинності значна частина положень закону про "суверенний Рунет". Це фактично означає, що інтернет у Росії став ізольованим, а влада може блокувати контент на свій розсуд.