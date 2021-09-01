Відповідний момент вирізали з ефіру і пустили гуляти соцмережами. Люди жартують, що видно, Путін став зовсім старим і вже не дочуває.

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"Що підписати, я не зрозумів"

Один зі школярів, який прийшов на зустріч із президентом – Єгор, попросив Путіна підписатися на його ютуб-канал. Хлопчик веде канал "Червона виделка" і вирішив на зустрічі його прорекламувати.

Втім, прохання Путін зовсім не зрозумів. Він щиро знітився і перепитав: "Що підписати?".

Єгор, так, що я маю підписати? Я не зрозумів, що саме підписати,

– сказав Путін.

Модераторка зустрічі знову піднесла хлопчику мікрофон, і він з посмішкою сказав, що ютуб-канал.

Путін і прохання школяра підписатися на ютуб-канал: дивіться відео

У мережі одразу ж почали іронізувати з того, що Путін не йде в ногу з молоддю. Мовляв, яке право тоді влада має "тормозити" популярні соцмережі, не розбираючись у них.

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