Подходящий момент вырезали из эфира и пустили гулять по соцсетям. Люди шутят, что видно, Путин стал совсем старым и уже плохо слышит.

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"Что подписать, я не понял"

Один из школьников, пришедший на встречу с президентом – Егор, попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Мальчик ведет канал "Красная вилка" и решил на встрече его прорекламировать.

Впрочем, просьбы Путин совсем не понял. Он искренне стушевался и переспросил: "Что подписать?".

Егор, так, что я должен подписать? Я не понял, что именно подписать,

– сказал Путин.

Модератор встречи вновь преподнесла мальчику микрофон, и он с улыбкой сказал, что ютуб-канал.

Путин и просьба школьника подписаться на ютуб-канал: смотрите видео

В сети сразу же начали иронизировать с того, что Путин не идет в ногу с молодежью. Мол, какое право тогда власть имеет "тормозить" популярные соцсети, не разбираясь в них.

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