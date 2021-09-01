Подходящий момент вырезали из эфира и пустили гулять по соцсетям. Люди шутят, что видно, Путин стал совсем старым и уже плохо слышит.
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"Что подписать, я не понял"
Один из школьников, пришедший на встречу с президентом – Егор, попросил Путина подписаться на его ютуб-канал. Мальчик ведет канал "Красная вилка" и решил на встрече его прорекламировать.
Впрочем, просьбы Путин совсем не понял. Он искренне стушевался и переспросил: "Что подписать?".
Егор, так, что я должен подписать? Я не понял, что именно подписать,
– сказал Путин.
Модератор встречи вновь преподнесла мальчику микрофон, и он с улыбкой сказал, что ютуб-канал.
Путин и просьба школьника подписаться на ютуб-канал: смотрите видео
В сети сразу же начали иронизировать с того, что Путин не идет в ногу с молодежью. Мол, какое право тогда власть имеет "тормозить" популярные соцсети, не разбираясь в них.
Цензура соцсетей в России: главное
- Комитет Госдумы России одобрил поправки в законопроектах о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование удалить запрещенный в России контент.
- Поэтому крупным компаниям YouTube, Twitter и Facebook могут грозить штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.
- С 1 ноября 2020 года в России вступила в силу значительная часть положений закона про "суверенный Рунет". Это фактически означает, что интернет в России стал изолированным, а власти могут блокировать контент по своему усмотрению.