На прохання Зеленського: у Женеві можуть організувати переговори України та Росії

27 лютого 2022 , 14:27
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Джерело:

Tages-Anzeiger

Швейцарія хоче організувати переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Їхня мета – припинення вогню.

З відповідним проханням до Швейцарії звертався український президент. Все для того, щоб зупинити в Україні ворожі обстріли.

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Переговори можуть відбутися вже у понеділок, 28 лютого, у межах засідання Ради ООН з прав людини.

Зауважимо, раніше провести переговори між Зеленським та Путіним запропонували президент Азербайджану Ільхам Алієв та глава Туреччини Реджеп Ердоган.

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Автор: Софія Мінджоса