На прохання Зеленського: у Женеві можуть організувати переговори України та Росії
27 лютого 2022 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:Tages-Anzeiger
Швейцарія хоче організувати переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Їхня мета – припинення вогню.
З відповідним проханням до Швейцарії звертався український президент. Все для того, щоб зупинити в Україні ворожі обстріли.
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Переговори можуть відбутися вже у понеділок, 28 лютого, у межах засідання Ради ООН з прав людини.
Зауважимо, раніше провести переговори між Зеленським та Путіним запропонували президент Азербайджану Ільхам Алієв та глава Туреччини Реджеп Ердоган.
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