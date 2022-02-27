На прохання Зеленського: у Женеві можуть організувати переговори України та Росії

Швейцарія хоче організувати переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Їхня мета – припинення вогню.

З відповідним проханням до Швейцарії звертався український президент. Все для того, щоб зупинити в Україні ворожі обстріли.

Важливо Зеленський поговорив із Лукашенком

Переговори можуть відбутися вже у понеділок, 28 лютого, у межах засідання Ради ООН з прав людини.

Зауважимо, раніше провести переговори між Зеленським та Путіним запропонували президент Азербайджану Ільхам Алієв та глава Туреччини Реджеп Ердоган.

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