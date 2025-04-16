Проходження ВЛК в Україні: скільки днів мають військовозобов’язані

Під час мобілізації всі військовозобов’язані мають пройти військово-лікарську комісію. Чинні правила передбачають 14 днів на проходження, однак за певних умов цей термін можуть продовжити.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери". Юристи розповіли, скільки часу дається на ВЛК, і за яких умов строк можуть подовжити.

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Які строки встановлено для проходження комісії

Наразі військовозобов’язаним надається 14 днів для проходження ВЛК. Це – максимальний термін, передбачений чинним законодавством.

Раніше, за словами юристів, вистачало 4 днів для проходження комісії. Крім того, висновку лише однієї комісії було достатньо, аби визнати особу непридатною до служби.

Зараз ситуація змінилася – необхідно пройти дві комісії, а друга має підтвердити висновки першої. Весь процес також має вкластися у ті самі 14 днів.

Коли термін можуть продовжити до 1 місяця

Якщо ж комісія вважає за необхідне більш детально дослідити стан здоров’я особи, вона може офіційно звернутися із запитом про продовження строку проходження ВЛК. У такому випадку термін може бути продовжено до одного місяця.

Це дозволить врахувати всі аспекти стану здоров’я перед тим, як ухвалити остаточне рішення про придатність до служби.

Також передбачено, що військовослужбовець, який зазнав поранення чи отримав хворобу під час служби, може бути направлений на ВЛК негайно. Для цього потрібне подання від керівника або командира.

Після лікування військовозобов’язаний також має право повторно пройти комісію, аби визначити, чи придатний він до подальшої служби.

