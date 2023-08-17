"Просто руйнуєте мою країну": у Росії біженця з Луганщини засудили до тюрми за правду про війну

22-річного українця відправили за ґрати через критику Кремля у телеграм-чаті. У повідомленнях хлопця знайшли заклики до "тероризму".

Другий західний окружний військовий суд Росії засудив українця Прохора Нежмайкова до 3 років колонії загального режиму. Також хлопцю заборонили створювати облікові записи в соціальних мережах протягом двох років.

Дивіться також Хтось не там покурив: у Росії горить недобудована льодова арена – красиве відео

"Спасибі дяді Володькє"

Нежмайкова затримали ще на початку весни у місті Володимирі за коментарі у телеграм-чаті. За версією слідства, він залишив їх у листопаді 2022 року.

Так, українець у повідомленнях заявляв, що Росія має "імперські замашки" і "вічно хоче когось зжерти". Він звинувачував росіян у тому, що вони знищують його країну. Також Нежмайков писав про те, що, якби Росія не "лізла" в Україну, все було б добре.

Крім того, він "дякував" Путіну, який "звільнив" його від домівки, позбавив можливості навчатися в Україні. Також чоловік порадив росіянам скинути свого диктатора, бо з ним "ми домовлятися не будемо".

Біженець з Луганщини

До повномасштабної війни Нежмайков проживав у Рубіжному, що на Луганщині. У березні 2022 року, коли у місті йшли активні бойові дії, хлопець вирішив поїхати до родичів у Росію. Там, у Володимирській області, вже перебували його мама та старший брат. З того часу він проживав у країні-агресорці на підставі свідоцтва про тимчасовий притулок.

У Росії продовжуть саджати за інакодумство

До 3 років колонії засудили пенсіонера за дописи у соцмережі під публікацією про підпал військкомату в Ленінському районі Новосибірська. Чоловік пояснив, що в нього у Києві проживає донька, за яку він дуже хвилювався. Також він визнав свою неприязнь до керівництва Росії.