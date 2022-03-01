Прокинулись у новій реальності: у Москві довжелезні черги в банкомати

Поки українці перебувають під шквальним обстрілом російського агресора, громадяни Росії починають відчувати на смак санкції Заходу. У Росії почалася паніка через обвал рубля.

Грошей немає

Росіяни штурмують банкомати в намаганні роздобути готівку. Про це у своєму телеграмі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Він опублікував відео з Москви, де до ТРЦ "Цветной" велика кількість людей стоїть у черзі до банкомата. Однак грошей у банкоматах немає.

Дивіться відео черги до банкомата в Москві

Російські банківські картки перетворюються на сміття

У Держспецзв'язку повідомили приємні новини про те, що російські банківські картки з кожним днем стають сміттям.

Платіжна система Visa заблокувала підсанкційним російським банкам користуватися своїми послугами. Раніше до подібного кроку наважилися у Mastercard.

Гуманітарна допомога Visa

Повідомляється, що Visa засуджує вторгнення російських загарбників в Україну та підтримує українців. Visa Foundation надасть 2 мільйони доларів фонду UNICEF для гуманітарної допомоги українцям.

Також платіжна система подвоїть суму всіх пожертвувань співробітників (до 1 мільйона доларів) у фонди UNICEF та Червоного Хреста, щоб надавати допомогу Україні.