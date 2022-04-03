Прокуратура арештувала жительку Маріуполя, яка виправдовувала звірства росіян

Жителька Маріуполя ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у сховищі неодноразово виправдовувала дії окупантів.

Жінка не соромилась виправдовувати дії вбивць

Донецька обласна прокуратура застосувала щодо неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 992 тисяч гривень.

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Жінку підозрюють у запереченні, вчиненому повторно виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, а також прославляння представників збройних формувань Росії.

Просила росіян "скоріше звільнити місто"

За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими жителями міста у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

Під час евакуації з міста, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто".

Яке покарання отримає жінка

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Якщо вину жінки доведуть, на неї чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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