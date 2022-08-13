Прокуратура передала Агентству з розшуку та менеджменту активів майно та активи колишнього народного депутата. Сума склала понад 600 мільйонів гривень.

Майно екснардепа на 600 мільйонів передали державі

Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але джерела "Української правди" зазначають, що мовиться про Дмитра Святаша – соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів". Він переховується в росії та перебуває у розшуку.

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За даними слідства, він попри статус народного депутата, керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

Відомо, що за вказівкою Святаша незаконно відсудили понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.

За цим фактом колишньому нардепу, а сьогодні зраднику, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні й використанні підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

У прокуратурі підкреслили, що з метою збереження економічної вартості арештованого майна об’єкти нерухомості та активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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