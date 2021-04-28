З 32 держав: у прокуратурі назвали, скільки іноземних найманців бойовиків були на Донбасі

В Офісі генпрокурора зазначили, що за бойовиків на Донбасі воювали близько 260 іноземців. Вони приїхали з 32 держав.

Багато з найманців можуть бути причетними до військових злочинів, а також – злочинів проти людяності. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

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В цілому з 32 країн нами встановлено 260 громадян, які воювали на сході України і в Криму,

– сказав Мамедов.

В Офісі генпрокурора заявили, що ведуть діалог з правоохоронцями інших держав. Їх просять сприяти розслідуванню наявних кримінальних проваджень.

Мамедов не уточнив, з яких саме країн прибували найманці.

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