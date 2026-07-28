Про його звільнення повідомляє Zaxid Net, оприлюднивши також наказ про припинення служби.

Що відомо про скандал у прокуратурі Хмельниччини?

За наявною інформацією, на початку 2026 року прокурор почав надсилати секретарям і помічницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення сексуального характеру. Згодом він зареєстрував акаунт на платформі у під псевдонімом Adonis, де публікував відео відвертого змісту.

Частину цих матеріалів було знято безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. Крім публікації на платформі, прокурор нібито також надсилав ці відео окремим працівницям суду.

Після розголосу історії Антона Венделя спочатку перевели для подальшої роботи до Летичівської окружної прокуратури. Однак згодом було ухвалено рішення про його звільнення з органів прокуратури. Згідно з оприлюдненим наказом, він був звільнений 9 липня 2026 року.

Водночас офіційних повідомлень про відкриття кримінального провадження саме через діяльність прокурора на OnlyFans або розсилку відповідних матеріалів наразі не оприлюднювали. Відомо лише про кадрове рішення щодо його звільнення.

Згідно з декларацією за 2025 рік, основним джерелом доходу родини Венделя була його заробітна плата в Хмельницькій обласній прокуратурі, яка становила близько 1,1 мільйона гривень за рік. Також у декларації зазначено, що родина володіє нерухомістю, земельними ділянками, автомобілем Skoda Octavia та зберігає готівкою 10 тисяч доларів.

У 2023 році прокурор придбав дачний будинок у селі Олешин Хмельницького району, а у 2025 році його дружина стала власницею земельної ділянки у Хмельницькому.

Станом на зараз Хмельницька обласна прокуратура публічно не коментувала деталі звільнення посадовця та обставини, які стали підставою для кадрового рішення.

Нагадаємо, у Харківській обласній прокуратурі розпочали службове розслідування щодо прокурорки Новобаварської окружної прокуратури Луїзи Карапетян після появи в мережі інформації про її ймовірний акаунт на платформі OnlyFans. За даними телеграм-каналів, користувачі нібито впізнали посадовицю серед моделей сервісу.

У прокуратурі повідомили, що перевіряють усі обставини для всебічного та об'єктивного з'ясування фактів. Водночас сама прокурорка звернулася до поліції із заявою, стверджуючи, що матеріали поширив її колишній хлопець із мотивів помсти. За її зверненням правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.