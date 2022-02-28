Тяжкі воєнні злочини, – прокурор Міжнародного суду почав розслідування проти влади Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду особисто ініціював розслідування щодо вторгнення Росії в Україну. Карім Хан пояснив, що мовиться про воєнні злочини та проти людства.

Прокурор Міжнародного суду оприлюднив заяву щодо початку розслідування. Про це мовиться у повідомлення 28 лютого.

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Прокурор особисто ініціював розслідування дій Росії

Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу. Але я двічі скористався своїми прерогативами,

– сказав прокурор.

Карім Хан пояснив, що:

перша декларація, подана урядом України, визнала юрисдикцію МКС щодо імовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

друга – подовжила цей період на відкритій основі, щоб охопити імовірні злочини, які тривають.

Є достатні підстави вважати, що в Україні були вчинені як нібито воєнні злочини, так і злочини проти людства,

– заявив прокурор.

Ба більше, він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступний крок – продовження пошуку та отримання дозволу від Палати на відкриття розслідування.

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