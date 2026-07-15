Про це заявив кандидат політичних наук та офіцер ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телеканалу "Київ". Він назвав право САП на повне бронювання одним із найбільш очевидних прикладів неправильно визначених державних пріоритетів.

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ДСНС і поліція можуть бронювати тільки 50%, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура має право бронювати 100%. Це нонсенс і один із прорахунків уряду,

– заявив Ковальов.

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За його словами, рятувальники щодня працюють на місцях російських атак і ризикують потрапити під повторні удари. Поліція також стикається з кадровим дефіцитом, через який до патрулювання доводиться залучати співробітників інших підрозділів.

Попри це, за кілька років дії постанови Кабміну №76 уряд не усунув ключових дисбалансів у правилах бронювання.

Ковальов вважає, що уряд Свириденко не впорався зі створенням справедливої та ефективної моделі мобілізації.

"Поки в нас буде ця несправедлива постанова уряду, важко говорити про справедливість у питанні мобілізації", – наголосив він.

Тепер новому прем’єру доведеться переглядати не лише відсотки бронювання для окремих органів, а всю систему мобілізаційних пріоритетів, вважає Ковальов.