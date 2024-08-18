Горить пальне: в Ростовській області масштабна пожежа після атаки дронів

У Ростовській області у ніч проти 18 серпня пролунали потужні вибухи. Спочатку росіяни бідкалися на атаку дронів, а після – заявили про масштабну пожежу.

Про пожежу після атаки дронів заявив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. Цікаво, що спочатку він заявляв про успішну роботу "пе-ве-о", а згодом виявилося, що вона виявилася не такою вже й "успішною", передає 24 Канал.

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У Ростовській області горить склад з пальним

Голубєв повідомив, що близько о першій годині ночі в Ростовській області лунали вибухи. За його словами, сили "пе-ве-о" успішно відбивали атаку безпілотників на заході регіону. Він додав, що наразі "наслідки уточнюються".

Близько о 06:00 Голубєв повідомив, що південному сході Ростовської області також відбивали атаку БпЛА. Однак робота "пе-ве-о" не була такою успішною й спалахнула масштабна пожежа.

Внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизельного пального. До гасіння залучено підрозділи пожежників,

– повідомив Голубєв.

В мережі вже публікують кадри з масштабною пожежею. На них видно густий стовп чорного диму, який здіймається над містом Пролетарське Ростовської області, та навіть – язики полум'я. Вочевидь, робота російської "пе-ве-о" була не такою вже й "успішною", а дрони – збивали нафтобазою.

Пожежа у Пролетарську: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися й світлини з пожежею. На фото видно, що пожежа спалахнула на нафтобазі, а загоряння – масштабне.



Пожежа на нафтобазі в Ростовській області / Фото з мережі

Російські телеграм-канали про постраждалих не повідомляли. Водночас у мережі пишуть, що рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.