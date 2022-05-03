Пролунав вибух біля Запоріжжя: камери зняли спалах над містом

У Запорізькій області 3 травня пролунали вибухи. Їх почули жителі регіону незадовго до опівночі. Згодом оприлюднили відео, яке, ймовірно, це підтверджує.

Що стало причиною вибуху та де саме він пролунав невідомо. Проте його чули в обласному центрі й кількох населених пунктах регіону.

У цей вечір Окупанти вдарили по 6 залізничних станціях: пошкодження інфраструктури тяжкі

Камера зафіксувала спалах

У місцевих телеграм-каналах спершу написали, що було видно спалахи. Згодом це підтвердили відео, яке нібито зняла камера спостереження в місті о 23:39.

Вибух біля Запоріжжя 3 травня: дивіться відео

Наразі всіх жителів регіону закликають не публікувати жодну конкретну інформацію про причину вибуху. Адже це може допомогти ворогу. В момент вибуху повітряної тривоги там не було.

Момент вибуху в Запоріжжі: дивіться відео

Ракетні удари по багатьох областях

Напередодні у 22 областях України почали лунати сирени повітряної тривоги. Росіяни запустили ракети по різних містах України. Вони вперше запустили ракети навіть на Закарпаття. Там влучили в підстанцію біля вокзалу. Ударі був настільки сильним, що вибило вікна будівель у радіусі 500 метрів.

У кількох областях була пошкоджена залізнична інфраструктура. Загалом ворог вдарив по 6 залізничних станціях. Для прикладу, у Кам'янському на Дніпропетровщині повністю зруйнована залізниця. Місцева влада повідомила, що наразі невідомо, скільки часу знадобиться на відновлення колії.

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