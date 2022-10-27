Привіт, Середньовіччя: російська Дума забороняє "пропаганду ЛГБТ"

Держдума Росії ухвалила пакет законопроєктів про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків. Про це стало відомо сьогодні, 27 жовтня.

Також Держдума ухвалила проєкт про заборону видачі прокатного посвідчення на кіно із пропагандою ЛГБТ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Що відомо про заборону пропаганди ЛГБТ в Росії

Забороняється видача прокатного посвідчення на фільми з матеріалами, що пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки та переваги;

забороняються реклама та публікації у ЗМІ з демонстрацією та пропагандою нетрадиційних сексуальних стосунків та переваг;

передбачається встановити вимогу вводити коди або здійснювати інші дії для підтвердження віку, перш ніж отримати доступ до забороненої для дітей інформації.

Крім того, формулюються три адміністративні статті:

Відповідальність за пропаганду педофілії (штраф для громадян до 800 тисяч рублів, для організацій до 10 мільйонів, а для іноземців ще й депортація);

відповідальність за поширення серед неповнолітніх опису чи зображення нетрадиційних сексуальних стосунків/уподобань (штраф для громадян до 200 тисяч рублів, для організацій до 4 мільйонів, а для іноземців ще й депортація);

заборона на будь-яку пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків/уподобань, а не лише серед неповнолітніх (і штрафи підвищуються зі 100 тисяч до 400 тисяч рублів для громадян і з 1 мільйона до 5 мільйонів для організацій).

ЛГБТ у суспільстві

За останні роки кількість тих, українців, які негативно ставиться до ЛГБТ, впала у півтора раза – з 60,4% до 38,2%, а кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно, вчетверо зросла – з 3,3% до 12,8%. Так, вже переважна більшість українців приймає ЛГБТ-людей такими, як вони є.

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