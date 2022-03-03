Пропаганда похитнулася: Росія вимагає, щоб телеграм видалив ботів пошуку вбитих орків

Росія висунула нову вимогу до месенджера телеграм. Кремль непокоять боти в яких можна шукати вбитих і полонених в Україні окупантів.

Слід зауважити, що така функція месенджера просто заперечує всю пропаганду ворогів. Адже їхні "журналісти" і керівництво держави невпинно стверджує, що у війні з Україною майже не помирають солдати.

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Передали дані своїм поліцейським

У російському відомстві "Роскомнадзор" заявили, що інформацію про цих ботів уже направили російським "правоохоронцям". Мовляв, будуть притягувати до відповідальності зловмисників.

Напевно, вони вважають, що таким чином зможуть приховати смерті тисяч своїх службовців. Чи повідомлятимуть щось матерям загиблих – невідомо.

До речі, загарбники привезли з собою до України мобільні крематорії. Там вони планують знищувати своїх загиблих службовців. Президент Володимир Зеленський уже заявив, що це нелюдяно.

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