Росія мілітаризує дітей та молодь через систему освіти: розвідка Британії розкрила подробиці

Система освіти у Росії стає дедалі більш ідеологізованою, внаслідок чого у російському суспільстві лише закріплюватимуться агресивні експансіоністські настрої, зокрема щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на останнє оновлення Ministry of Defence у понеділок, 21 квітня. У розвідці окреслили можливі наслідки подібного впливу на дітей та молодь.

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Чого у Росії навчають дітей та молодь

Згідно з оглядом британської розвідки, ще з 2022 року російська система освіти ставала ще більш політизована, ідеологізована та мілітаризована, що відповідає ширшим цілям російського керівництва. У повідомленні посилаються на аналіз російських ЗМІ.

Наводять факти з матеріалів недержавного медіа "Верстка" про те, що в матеріалах для учнів більшає текстів на підтримку "сво", налаштування проти Заходу, сповнені проросійськими наративами, а згадки про Україну намагаються зачистити.

Російська держава, скоріш за все, намагається використати освітню систему для формування більш мілітаризованого, націоналістичного суспільства. Молодіжна стратегія-2024 згадує про важливість "збільшення престижу військової служби та надання підтримки молодим військовослужбовцям та їхнім родинам,

– ідеться в огляді.

За словами аналітиків, таким чином Росія намагається отримати більшу підтримку війни проти України та очікує на збільшення збільшувати кількість охочих серед молоді приєднуватися до армії, які вже тривалий час зазнає значних втрат на фронті.

"Ці зусилля спрямовані також на вкорінення серед російської молоді заперечення законних і міжнародно визнаних підстав для державності й суверенітету України", – зазначають фахівці.

До слова, таке відбувається і на окупованих територіях. Там влада фокусується на молоді, мілітаризує дітей через "юнармію" і здійснює пропаганду, обмежуючи доступ до альтернативних джерел інформації, повідомляв заступник голови Херсонської обласної ради.