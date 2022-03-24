Пропагандист у Маріуполі промивав мізки жінкам: ті гідно відповіли путінському посіпаці

Російський пропагандист спробував зняти черговий ролик у Маріуполі про нібито "звірства" українців в Донецьку. Однак українські жінки дали йому гідну відповідь.

Відповідне відео опублікували у місцевому телеграм-каналі.

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Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни російським пропагандистам видали нові методички. Ключовим питанням, яке в Росії звучить з кожного чайника, є "а де ви були 8 років тому, коли Україна бомбила Донецьк".

На оприлюднених кадрах пропагандист намагається розповісти жінці, що нібито саме ЗСУ 8 років "бомбили Донецьк". Натомість жінка з Маріуполя наголосила, що Україна жила добре без російських "визволителів", які зараз руйнують мирне місто і вбивають дітей.

А ви були в Донецьку? Ви бачили як його бомбили? Ваші ж (росіяни – 24 канал) його і розбомбили. Як на територію псевдореспубліки "ДНР" могла потрапити Україна, щоб бомбити Донецьк,

– запитала жінка.

На питання пропагандиста про те, чи вважає жінка, що він їй бреше, мешканка Маріуполя відповіла:

"Звісно, брешете. Росія не вміє говорити правду. Росія вміє лише нахабно брехати та створювати провокації".

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Зауважимо, що Маріуполь вже не перший тиждень перебуває в блокаді російських бойовиків. Масштаби руйнувань нашого портового міста видно навіть з космосу. Та рашисти продовжують гатити по Маріуполю, здійснюючи геноцид проти його мешканців. Уже загинули понад 3 тисячі цивільних. Міська інфраструктура знищена майже вщент.

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