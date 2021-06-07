Пропагандист Шарій заявив, що СБУ припинила розслідувати його справу

Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що Служба безпеки України призупинила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нього. Причина – розшук підозрюваного.
Пропагандист повідомив про призупинення розслідування його справи 7 квітня, хоча документ СБУ датується ще 22 квітням.
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Шарія заявив, що розслідування у його справі зупинили
Не можуть дізнатися мою адресу проживання. Це формально. А реально – у провадженні немає жодного факту вини,
– написав проросійський блогер.
У тексті документу спецслужби йдеться про те, що правоохоронці з 22 квітня не проводять досудове розслідування у справі Шарія про держзраду. Зупинку там пояснили розшуком підозрюваного.
Підозра пропагандисту Шарію: основне
- Шарій – проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України.
- 16 лютого блогеру оголосили про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності людей.
- Шарій вважає, що справа проти нього – "політична".
- 25 лютого його оголосили у розшук, адже він кілька разів не з'явився на допит.
- Де саме перебуває Шарій, невідомо. Найімовірніше, останні 4 роки він живе в Іспанії.