Ж*па є, а слів нема": у Росії пропагандисти епічно прокололися, обговорюючи іранські дрони

У Росії військовий експерт проколовся, обговорюючи іранські дрони. Він попросив в ефірі не говорити про них, оскільки влада не визнає цієї зброї.

Відповідну інформацію помітила російська журналістка Аріна Бородіна. Вона оприлюднила відео фрагменту розмови в ефірі програми на телебаченні.

Читайте також ЄС накладе санкції на Іран за постачання Росії безпілотників для атак на Україну

У Росії експерт попросив не говорити про дрони

Директор Центру аналізу стратегій і технологій і член Громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов, починаючи розмову в ефірі росЗМІ, ймовірно, подумав, що камера ще не увімкнена. Тому він відразу сказав, яка насправді ситуація з іранськими дронами, які використовує Росія.

Сильно човен розгойдувати не будемо. Тому я дуже вас прошу сильно на цих іранських (дронах – 24 канал)... Тому що це класика історії, ж*па є, а слова нема,

– сказав експерт.

Він також додав, що всі знають про те, що дрони іранські. Однак, зауважив, що влада цього не визнає.

Експерт у Росії попросив не говорити про іранські дрони: дивіться відео

Згодом у коментарі росЗМІ Руслан Пухов заявив, що нібито не пам'ятає, що сталося.

"Не пам'ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Мабуть, було, а може, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно була справа. Після COVID погано з мозком" – сказав експерт.

Росія використовує іранські дрони у війні проти України

Варто пригадати, що російські окупанти для війни в Україні використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

У Росії це не визнають. Буквально 18 жовтня речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков цинічно заявив, що нібито Москва використовує на війні в Україні тільки техніку власного виробництва.

Та вже 20 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану за постачання дронів Росії. Зокрема, обмеження стосуватимуться організацій, які постачають іранські безпілотники Кремлю.

Дивіться також – розбір пропаганди на шоу "60 хвилин": дивіться відео