Пропагандисти Кремля видали історію про "підрив" СБУ "Хімпрому", але спізнилися на 10 років

Російські пропагандисти поширюють нову фейкову інформацію. Вони розповідають про "підрив" СБУ "Хімпрому", проте спізнилися на 10 років.

Російське міністерство оборони повідомило, що "за підтвердженою інформацією" на заводі СБУ замінувала сховище, яке має 120 тонн хлору.

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Крім того, зазначили, що нібито його планують підірвати для звинувачення Росії у створенні катастрофи, що спричинила загибель місцевих жителів.

Проте завод "Хімпром" було ліквідовано ще у 2012 році, тобто 10 років тому. Там знесені будівлі цехів, а залізничні колії до них розібрано.

Ліквідація "Хімпрому" у 2012 році:

"Якщо російські пропагандисти надумають доводити цим відео підрив "Хімпрому" у квітні 2022 року, то мають одразу вигадати пояснення високій траві та зеленим деревам у цей сезон", – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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