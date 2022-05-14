Пропагандисти Кремля видають поразки росіян в Україні за перемогу

Поки в російської армії закінчуються ракети, у російських пропагандистів закінчуються прийоми обману. Ворожі медіа вже не знають, як брехати про поразки своєї армії, тож просто беруть та перекручують інформацію.

Спроби росіян перейти Сіверський Донець незабаром будуть не менш легендарними за штурм Чорнобаївки. Такою впертістю у ліквідації власних солдатів та техніки, як росіяни, не може похизуватися ніхто у світі.

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Чергова брехня російської пропаганди

Впродовж останніх днів яскраве знищення переправи російських окупантів на Луганщині стало однією з головних подій на фронті. Російські пропагандисти довго думали над тим, як би то виправдати такий потужний провал російської армії.

Оскільки жодна логіка тут безсила, росіяни знайшли "геніальне" рішення: заявити про те, що це насправді вони знищують переправу ЗСУ. Епічно й те, що окупанти використали для однієї з ілюстрацій фото власних потоплених та розбитих танків.

Що ж, такими "успішними" операціями росіяни зовсім скоро скоротять свій танковий парк до мінімуму, тож російській пропаганді варто зосередитися на вигадуванні новин про те, що їхні танкові війська не розбиті, а полетіли проводити так звану "спецоперацію" у космосі.

Новини з фронту: останні події

Росіяни тепер не зможуть легко просувати своїх агентів та посіпак в українську політику. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність проросійських партій в Україні.

Мешканці Бєлгорода та околиць мають знову чудову можливість насолодитися затишною атмосферою, яку дарує вогонь. Очевидці кажуть про те, що зайнялося приміщення поблизу вокзалу. На щастя, палати буде довго, адже гасити пожежу просто немає кому – усі свої служби Росія залучила у війні проти України. Постійні пожежі неабияк лякають мешканців Бєлгорода – вони навіть почали рити окопи навколо міста. Від кого зібралися захищатися громадяни країни-терориста – наразі велика загадка.

На Харківщині ЗСУ перейшли у наступ та женуть російських окупантів до кордону. Ворог намагається зупинити просування наших героїв та хоч якось втримати свої позиції.

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