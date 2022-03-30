Пропагандисти придумали нові фейки про "катування" і вирізані свастики на трупах, - Лещенко

Росія традиційно розповідає вигадані жахи про "націоналістів та бандерівців". Ба більше, такі міфи поширює навіть їхнє міністерство оборони.

Жахалки окупантів стають все більш кумедними. Адже ті вкотре мусять лякати своїх людей "тілами з слідами тортур і вирізаною свастикою в Маріуполі", повідомляє 24 канал.

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Пояснення Лещенка

Журналіст на народний депутат України Сергій Лещенко на брифінгу зі спростування російських фейків підкреслив, що це заява не божевільного, фантазера чи анонімного телеграм-каналу. Таке поширює міністерство оборони Росії. А російський державний ресурс, щоправда пропагандистський RT, таку заяву розміщує.

Здається, що в 21 столітті такі фейки виглядають неадекватними. Вони просто вкидають це з розрахунком на те, що їхній виборець буде вірити будь-якій ахінеї та брехні, яку продукує їхня пропагандистська машина,

– заявив Лещенко.

Більше про російські фейки на брифінгу Лещенка: дивіться відео