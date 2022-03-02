Пропагандисти йдуть геть: звільнилася шеф-редакторка російської версії RT

Російська влада через свої маріонеткові ЗМІ не дає росіянам дізнатися правду про напад на Україну. Та перші пропагандисти пішли на вихід.

Через кривавий напад Росії на Україну шеф-редакторка російської версії Russia Today Марія Баронова покинула свій пост, пише "Новая газета". Публічних заяв про звільнення у своїх соцмережах вона не планує робити.

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Зазначимо, 26 лютого у своєму телеграм-каналі вона виступила проти війни.

"Якщо я обрала бути з Росією, то це не означає, що я маю крокувати тоталітарним строєм, мовчати або, наприклад, радіти, що режим, якого я не бажаю й своїй країні, експортується ще кудись. А наше життя цей режим остаточно перетворюватиме на одне нескінченне пекло. Та що там. Вже перетворив", – написала Баронова.

Вона визнала, що ще тиждень тому "писала про "натовських колабораціоністів" і "натовську пропаганаду", але виявилася неправою. "Навіть демшиза виявилася правою у своїх прогнозах, а я ні. Ось і все", – зазначила пропагандистка.

Водночас пропагадистка стверджує, що українські міста обстрілюють "неросіяни якісь". "Росіяни – норм. А бомбять Київ із Харковом, як і бомбили Донецьк — неросіяни якісь. Можна було б іронічно приписати, що дурні не лікуються, але хрін їм, а не моя іронія", – пише Баронова.



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