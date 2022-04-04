Пропагандисти змінили тактику: як російські та світові ЗМІ реагують на звірства у Бучі

У Росіян триває своя інформаційна пропагадистська кампанія щодо звірств, які окупанти вчинили в Бучі. Тепер ця пропаганда отримала підживлення.

Перша хвиля, яку запустили росіяни, була у вигляді фейку про те, начебто усі ці закатовані окупантами трупи в Бучі – це інсценування та актори. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі 24 каналу.

Увага Відрубані кінцівки, вбиті діти, зґвалтовані жінки, – Зеленський про геноцид на Київщині

Однак світова журналістика побачила, що насправді відбувається. Після цього російські помийки змінили тактику. Вже потім Міноборони Росії запустили інший фейк, буцім це вже не актори, а саме українці повбивали цих людей.

За словами Лещенка, з цією версією пропагандисти активно марширують по світу та залучають кого можуть, зокрема своїх "експертів". Наприклад, американця Майкла Малуфа із сумнівною репутацією.

Завдяки цьому російська пропаганда отримує підживлення,

– наголосив радник.

Як ця пропаганда вплине на світ

Ба більше, для світових ЗМІ росіяни намагаються подати себе як жертву. Час від часу вони викидають у європейський інфопростір, зокрема німецький, "страждання росіян".

Усі свої зусилля окупанти зосереджують саме на Німеччині та Франції, тому що там є велика російська діаспора.

"Однак у цій війні, ми говоримо правду, а вони (росіяни – 24 канал) говорять фейками. Тому з нашого боку є тільки доведені факти", – наголосив Лещенко.

Чи вплинуть жахіття у Бучі на Євросоюз: дивіться відео