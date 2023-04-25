Сльози відчаю та соплі невизначеності: пропагандисти у паніці через контрнаступ ЗСУ

Останнім часом на російських телеекранах тільки й вереску, що про український контрнаступ. Одні пропагандисти кричать, що він провалиться, інші – мямлять, що він буде обмежено успішним. При цьому треті вже відкрито проклинають 24 лютого 2022 року. Вони визнають, що спецоперація пішла ох як не за планом. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Пропагандисти знову "беруть" Бахмут

Найбільший треш відбувається у студії телешоу "60 хвилин". Пропагандистка Ольга Скабєєва та її чоловік Євгеній Попов примудряються анонсувати одночасно успіх і провал контрнаступу ЗСУ. Все це – з різницею лише в кілька хвилин.

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Чим Скабєєву обурив контрнаступ: відео

Не відзвітувалися перед Москвою! От мерзотники! І як тепер росіянам вибудовувати оборону? Готуватися до наступу весною на танках НАТО, чи вже літом, але зі застосуванням західної авіації? Які ж все-таки "зрадники" ці українці! А ще "братським народом" себе називають!

Тут стається диво – виявляється, це не Україна, а Росія готується проводити контрнаступ.

Пропагандистка заявила, що Росія готується до нових ударів: відео

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Скабєєва разом із гостями своєї програми ще 5 місяців тому обіцяла ось-ось взяти Бахмут. Від грудня минулого року в студії Скабєєвої Бахмут брали неодноразово. Ось і зараз патологічна брехуха вирішила не напружуватися з креативом і знову "взяти" Бахмут.

Незабаром – ось буквально ще 30 – 40 тисяч убитих і поранених росіян – і окупанти обов'язково захоплять Бахмут. Адже цей районний центр – головна мета "спеціальної військової операції".

Як росіяни обманюють самі себе

Далі у прямий ефір Скабєєвої включився Ян Гагін – це один із московських кураторів терористів квазіреспублік на Донбасі, який називає себе радником глави так званої "ДНР". Він залюбки підхопив переможні крики божевільної пропагандистки і заявив, що справді найближчим часом ніякого українського контрнаступу "не відбудеться".

Гагін вирішив поділилися своїми знаннями ситуації на фронті: відео

Згодом пропагандистку переклинило і вона почала спростовувати те, що сама несла буквально кілька хвилин тому.

Як змінилася риторика Скабєєвої: відео

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Після того у Скабєєву вселяється дух маршала Жукова. Вона, посилаючись на китайські ЗМІ, анонсує швидку капітуляцію України. Мовляв, так станеться, якщо Володимир Зеленський терміново не підпише з озброєними маніяками мирний договір.

Скабєєва записалася у радники Зеленського: відео

Далі слово взяв полковник Ходарьонок. Це так званий військовий експерт, який у пропагандистській студії виконує функції уповноваженого у справах реальності. Він нагадує, що ніякий Бахмут російська армія ще не взяла і рекомендує припинити вигадувати казки.

У студії звучить шокуюча для росіян правда про реальність: відео

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Останній перл належить колишньому зеку Євгєнію Пригожину, який 2 тижні тому не лише "взяв" Бахмут, а й проголосив себе провідним юристом Росії. Він заявив, що "юридично взяв Бахмут".

Російську пропаганду жорстоко плющить. Вони входять до студії в страху перед невідомим, а виходять із неї – з жахом від новин, які дізнаються у прямому ефірі. Зрозуміти, чому все так погано, вони не можуть через імперську обмеженість.

Реальність їм не дуже подобається, тому що в ній вони вже за кілька місяців опиняться у в'язниці. Саме тому їх звичайні псевдопатріотичні крики дедалі частіше змінюються сльозами відчаю та соплями невизначеності.

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