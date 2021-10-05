У пропагандистів "волосся дибки": в Узбекистані закликають відмовитися від російської мови

В Узбекистані активісти намагаються активізувати використання державної мови. Зокрема, у деяких містах у громадських місцях з'явилися таблички із закликами говорити тільки узбецькою.

Спершу листівки з'явилися на вулицях міста Чирчика в Ташкентській області. Там проживають 150 тисяч людей.

Зауважте Підступність та брехливість Росії закладені на рівні мови

На табличках переважно публікують 2 слова узбецькою та російською мовами. Біля узбецького слова ставлять галочку, біля російського – хрестик.

Такі таблички прикрашають кафе, навчальні заклади, транспорт та магазини.

Таблички зі закликами / "Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги расмий канали"

У російських пропагандистів вже "палає"

Російські журналісти-пропагандисти заявили, що в Узбекистані хочуть "викорінити російську мову". Журналіст "Комсомольської правди" Олександр Коц заявив, що від цієї новини "волосся дибки".

За словами пропагандиста, це начебто черговий русофобський випад.

У Казахстані російськомовних змусили вибачатися

У Казахстані у 2021 році розпочали проводити так звані "мовні патрулі". Активісти намагаються досягнути того, щоб у магазинах і державних установах надавали послуги державною мовою.

Росіян, які працюють у закладах та установах, називають "гастарбайтерами". Окрім того, їх змушують вибачатися за слова про роль Росії у становленні Казахстану.

Допис з телеграму "Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги расмий канали":

#ТИЛ_МИЛЛАТ_КЎЗГУСИ

"Давлат тилини тўлақонли ўзлаштирганлигимиз, миллатга ва Давлатга бўлган хурмат ва муҳаббатимизни белгилайди"

Чирчиқ шаҳар ҳокимлиги назорати остида, шаҳардаги "Маънавият бўлинмаси" ташаббуси билан, шаҳардаги жамоат жойлари, жумладан дўконлар, ўқув юртлари, жамоат транспортлари ва бошқа шу каби аҳоли гавжум бўладиган обектларда, ўзбек тилида тўғри ёзилган, доимо зарурий эхтиёжда бўлган сўз ва номланишларни, кичик форматдаги флаерлари чиқарилиб, энг қулай жойларга жойлаштириш челенджига старт берилди.