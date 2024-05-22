Якої правди ви хочете?, – пропагандистку порвало в ефірі через втрати Росії

Пропагандистка Юлія Вітязєва не впоралась з емоціями в ефірі та заговорила про втрати Росії у війні. Обурило жінку те, що населення країни-агресорки хоче знати правду про ситуацію на фронті й більше не довіряє пресрелізам міноборони.

Вітязєва ніяк не могла зрозуміти, чому росіянам не подобаються офіційні зведення, які публікують у Росії. За її словами, у правді "немає нічого хорошого" й легше від неї не стає.

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Що наговорила пропагандистка

Спершу Вітязєва взялася переконувати росіян, що не треба давати приводу українцям радіти й святкувати перемогу. Бо вони нібито й так перші у цьому й про все дізнаються швидше за інших.

Далі вона звинуватила росіян, які хочуть знати правду про втрати в "отриманні нездорового задоволення". На думку пропагандистки, ніхто не має цікавитися тим, який російський корабель чи літак був знищений. Адже "ні машину, ні людину не повернути".

Ну і що, коли ви дізнаєтесь інформацію від якогось блогера, то вам легше стане? Чого ви хочете? Якої правди?

– нестрималася пропагандистка.

Тобто якби офіційні пресрелізи міноборони були правдивими, то стало б зрозуміло, що у Росії справи на фронті зовсім кепські.

Відтак Вітязєва перейшла до улюбленої теми росіян – історії. Почалися традиційні для окупантів аналогії з Другою світовою війною. Пропагандистка сказала, що у ті роки "ці ваші блогери й телеграми були б недопустимими". І взагалі невідомо, чи переміг би СРСР, якби люди про все знали.

Потім вона швидко виправилася та додала, що перемога настала б обов'язково, але не в 1945 році, а пізніше. Ймовірно, так Вітязєва уже готує людей до того, що ніяких успіхів у найближчому майбутньому Росії чекати не варто.

Жінка завершила свій "полум'яний виступ" запевненням, що держава нібито нікого не залишить та всім допоможе. Хоча розповіді рідних учасників так званої "сво" свідчать про зовсім інше.

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