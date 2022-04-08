Пропагандистська схема: Росія Пєсковим тестує, як населення відреагує на провал "спецоперації"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков визнав, що втрати російських військових – велика трагедія. Однак реальної цифри він не назвав.

Наразі в суспільстві такі настрої, що, попри смерті та санкції, "спецоперацію" потрібно довести до кінця. Про це в ефірі розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, Пєсков – лояльний елемент системи. Сам він нічого не говорить, йому лише наказують. Зараз речника Путіна сприймають в Росії як зрадника.

"Нехай краще зрадником вважають Пєскова"

Однак це роблять спеціально. Мовляв, краще нехай вважають зрадником Пєскова, а не Путіна.

Це така пропагандистська схема. Вони тестують на населенню, як воно поставиться до того, що цілі "операції" не досягнуть,

– наголосив Фейгін.

Він пояснив, що речник Путіна невипадково заявив, що "операція" може завершитися мирним договором. Це – розвідування реакції росіян.

"Однак не можна унеможливлювати, що там справді відбуваються обговорення щодо наступальної операції на Сході", – зауважив правозахисник.