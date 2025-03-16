Кремль готується дискредитувати ЗСУ та звинуватити у "воєнних злочинах" на Курщині, – ISW

Російська влада готує новий пропагандистський наратив стосовно українських військовослужбовців. Москва хоче звинуватити ЗСУ у нібито воєнних злочинах, які вони "здійснювали" у Курській області.

Це потрібно окупантам, щоб вони могли зірвати запропоноване Дональдом Трампом 30-денне перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Як Росія хоче дискредитувати дії ЗСУ у Курській області

Російський президент Владімір Путін, інші особи уряду країни-агресорки, російські державні ЗМІ та прокремлівські пропагандисти нещодавно посилили заяви, звинувачуючи ЗСУ у нібито скоєнні "воєнних злочинів" у Курській області під час операції української армії, яка вже триває 7 місяців.

Так, 13 березня у відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню від США та України Путін запитав, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення", а наступного дня повторив заяви, що ЗСУ "вчинили тероризм у Курській області".

Слідчий комітет Росії оголосив 12 березня, що відкриває розслідування ймовірних "воєнних злочинів" України в районах Курської області, де йшли важкі бої, і оголосив про засудження 2 українських військових за ймовірний "тероризм" і "воєнні злочини" в Курській області 14 березня,

– пишуть аналітики.

Експерти також стверджують, що російські ультранаціоналістичні пабліки, у тому числі пов’язані з Кремлем, останніми днями все частіше повторюють заяви Путіна та твердження російських державних ЗМІ, які звинувачують українські сили у "воєнних злочинах", включно із нібито стратами мирних жителів у Курській області. Однак, за даними ISW, ці претензії не є обґрунтованими.

"Путін, ймовірно, має намір використати цей наратив, неправдиво зображуючи українські сили як жорстоких військових злочинців – як це зробив Кремль наприкінці 2021 та 2022 років, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну та зіпсувати або відстрочити дискусії про 30-денне припинення вогню, особливо на противагу спробам російського президента показати себе "милосердним лідером"", – мовиться у звіті.

А російські ультранаціоналісти використали звинувачення Путіна та державних ЗМІ щодо "воєнних злочинів" ЗСУ у Курській області, щоб підтримати свої заклики до Москви відмовитися від будь-якого припинення вогню в Україні та виправдати жорстоке поводження з українськими солдатами на полі бою.