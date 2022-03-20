Під час руху гумкоридору пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіями і 1 лікарем

Ірина Верещук розповіла, що на Харківщині пропав зв'язок з 6 людьми. Всі вони рухались у колоні з гуманітарною допомогою.

Відповідну інформацію оприлюднила Ірина Верещук ввечері 20 березня. Зокрема люди везли допомогу для міста Вовчанськ.

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З 6 людьми пропав зв'язок на Харківщині

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла, що отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ – росіяни планували захопити гуманітарну колону.

На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіїв і 1 лікар,

– повідомила Верещук.

Міністерка пояснила, що мовиться про таких людей:

водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;

лікар – Артем Олександрович Бурда;

водій – Владислав Юрійович Гончаренко;

водій – Павло Вікторович Позін;

водій – Павло Олександрович Корнейко;

водій – Олександр Іванович Маслов.

"Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов'язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ", – сказала Верещук.

Вона додала, що окупант продовжує вести себе як терорист, проте Україна веде переговори про повернення наших людей.

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