Федоров зізнався, чи отримував пропозиції фінансування свого потенційного політпроєкту

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що після публічного порушення теми можливих виборів до нього зверталося багато зацікавлених людей щодо його потенційного політпроєкту. Але конкретних пропозицій щодо фінансування він не отримував.

Про це пише "Українська правда".

Що сказав Федоров

"Не скажу, що хтось приходив з грошима, але зацікавлених було багато", – зазначив Федоров.

Водночас він додав, що не шукає партнерів і ні до кого "не нав'язується".

Для мене це важливий етап життя, бо можна подивитися, хто з тобою. Тим паче ситуація дуже складна,

– сказав колишній міністр.

Як пише УП, у команді "Слуги народу" Федорова сприймають як опонента.

Нагадаємо, що на початку вересня Федоров відвідував США, де шукав фінансування та партнерів для венчурного фонду. У планах інвестування по декількох напрямках – сенсоризація та роботизація фронту, дрони-перехоплювачі, дешеві ракети для системи ППО і для атаки.

До слова, УП також писала, що після звільнення Андрія Єрмака з Офісу президента було 2 головні кандидати на посаду голови. Йдеться про Кирила Буданова і Михайла Федорова.

Зрештою президент Зеленський прийняв рішення на користь Буданова. За словами видання, воно було продиктоване тим, що Федоров занадто серйозно поставився до слова "перезавантаження".