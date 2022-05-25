Пропонують свої мільярди Україні: російські олігархи хочуть відкупитися від санкцій

Російські олігархи, які потрапили під санкції Заходу через війну Росії з Україною, хочуть відкупитися від обмежень. Вони буцімто готові пожертвувати свої кошти на відновлення України.

Канадська міністерка заявила про дзвінки від олігархів

Про те, що російські олігархи хочуть відкупитися від санкцій, заявила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд на зустрічі міністрів фінансів G7. Повідомляється, що на цій зустрічі була висловлена ідея про "викуп" російських олігархів з-під дії санкцій.

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Канадська міністерка Христя Фріланд заявила, що їй дзвонять російські олігархи, які потрапили у санкційні списки країн Заходу. За її словами, вони дуже незадоволені через це.

Повідомляється, що олігархи буцімто критично ставляться до війни Росії в України. Водночас вони начебто не можуть дистанціюватися від вторгнення через загрозу репресій з боку Кремля.

Відтак, пропозиція полягає в тому, що російські олігархи, які потрапили під санкції, жертвують значну частину своїх статків на відновлення України. В обмін на це з них знімають санкції.

Німецьке видання Handelsblatt вважає доцільним виведення російських олігархів з-під санкцій.

Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а російські підприємці повертають своє розкішне життя,

– йдеться у повідомленні.

Україна хоче отримати заморожені російські кошти

Видання Forbes повідомляло, що у світі заморожено російських активів приблизно на 500 мільярдів доларів. Ці кошти хоче отримати Україна для відбудови інфраструктури, яка зруйнована внаслідок російської агресії.

Раніше глава уряду України Денис Шмигаль оцінив збитки від повномасштабного вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Шмигаль повідомляв, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр наголошував, що міжнародні партнери України допоможуть нашій державі у прагненні конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів. В Офісі Президента заявляли, що мають два плани, як стягнути російські гроші.

Слід зазначити, що у Європейському Союзі вже готуються скерувати заморожені активи Росії на відновлення України.

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