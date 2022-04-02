Пропозицію розглядають: Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський попросив главу Білого дому Джо Байдена надати Україні гарантії безпеки Україні. У Вашингтоні зараз розглядають цю пропозицію.

Україна хоче, щоб США були включені до переліку гарантів нашої безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю.

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Вашингтон думає

У Вашингтоні поки що думають над пропозицією Володимира Зеленського. За словами глави держави, її зараз розглядають у Білому домі.

Нагадаємо, що під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала підписати новий договір про гарантії безпеки. Гарантами пропонують зробити членів Радбезу ООН, зокрема Велику Британію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу й Ізраїль. Якщо інші країни захочуть приєднатися – вони матимуть таке юридичне право.

Ці гарантії є свого роду аналогом 5 статті статуту НАТО, щоправда, напад на одну країну не прирівнюватиметься до нападу на всіх гарантів безпеки.

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