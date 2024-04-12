Пішло не за планом: в Оренбурзі хотіли зміцнити дамбу, однак "не вийшло"

У російському Оренбурзі ситуація стає дедалі складнішою. У місті хотіли укріпити місцеву дамбу, однак щось пішло не за планом.

Російський Оренбург продовжує прогресивно йти на дно, рівень води в річці Урал дедалі більше зростає. Наразі у місті навіть не можуть елементарно укріпити дамбу.

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Не можуть зміцнити дамбу

Близько тиждень тому у російському місті Орськ прорвало дамбу й затопило багатотисячне місто. Внаслідок цього "неприємного інциденту" тисячі будинків пішли під воду. Також відомо, що є загиблі та постраждалі.

Карма, яку отримали росіяни після усіх злочинів в Україні, продовжує діставати місцевих. На місці працюють екстренні служби, проте навіть попри це ситуація кращою не стає, рівень води збільшується надзвичайно швидко.

Так, за даними російських ЗМІ, у місті хотіли зміцнити дамбу, однак все пішло "не за планом". Цього разу на шляху в росіян став асфальт, який несподівано провалився.

Асфальт біля греблі раптово провалився. Під землю пішов один із "Камазів", який саме працював на місці події,

– йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

В Оренбурзі біля дамби провалився асфальт: дивіться відео

Деталі щодо ситуації у місті: головне

Рівень річки Урал біля російського Оренбурга вже перевищив небезпечну позначку у майже 2 метри. Вода продовжує підходити, а тому в місті 12 квітня очікують пік повені.

Як зауважує місцева влада, минулої доби рівень води в Уралі виріс на 69 сантиметрів, а до ранку 12 квітня – підвищився до 1129 сантиметрів.

Такий рівень води окупанти називають небезпечним, адже він затопить тисячі будинків, якщо зростатиме й далі. Пік паводку триматиметься протягом двох днів – 12 – 13 квітня – а після очікується падіння рівня води.

Якщо раніше в Оренбурзі підтопленими були приватні будинки, то тепер вода почала підтоплювати багатоповерхівки у старій частині міста. Перші поверхи будинків вже опинилися під водою.

Нагадаємо, що 5 квітня в Орську прорвало дамбу на річці Урал. Вода поступово поширювалася на інші містечка і селища Оренбурзької області. Жителі Орська виходили на мітинги, на яких вимагали підвищити їм розмір компенсацій.