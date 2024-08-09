Ситуація може стати зовсім неконтрольованою, – політолог про наслідки Курської операції

Пропагандистське телебачення зробило величезну помилку, коли почало розповідати про події в Курській області в перший же день "прориву" кордону. Росіяни сподівалися, що російська армія наведе лад і все скінчиться за кілька годин.

Однак ситуація вийшла з-під контролю, і може взагалі стати неконтрольованою. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що якась частина росіян уже зробила певні висновки, і вони не дуже сприятливі для Владіміра Путіна.

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Які наслідки Курської операції

Політолог зазначив, що у Кремлі очікували суспільної мобілізації. Буцім росіяни об'єднаються, чинитимуть спротив і лунатиме традиційне "вставай страна огромная", проте все спрацювало в протилежному напрямку. Виявилося, що росіяни не збираються битися і їм подобалася війна, коли вона була на території України. Кількість таких невдоволених лише зростатиме.

Питання в тому, наскільки центральна влада зможе втихомирити ці речі. Поки все залишається на рівні заяв. Рейтерович вважає, що безлад може продовжитися. Можливо, навіть будуть якісь спроби протестних акцій, щоб донести позицію людей, які тікають та не знають, що коїться. Наразі це не сильно вдарить по путінському режиму. Все залежатиме від розвитку подій та кінцевого результату.

"Може бути таке, що одного моменту ситуація стане абсолютно неконтрольованою і вся система дуже-дуже швидко звалиться. Як, наприклад, було з Радянським Союзом. Ніхто не думав, що таке відбудеться, але потім усе буквально за кілька днів закінчилося, до того ж катастрофічно", – резюмував Ігор Рейтерович.

Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео , де українські військові заявляють, що місто Суджа Курської області перебуває під їх контролем. Офіційної інформації про присутність ЗСУ у Курській області не було.

Де розташоване місто Суджа: дивіться на карті

https://maps.app.goo.gl/FFSXQefJbGUxuVDD6