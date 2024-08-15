Чи намагалися росіяни перейти кордон в Курській області: що говорять в ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю й Придністров'ям перестали працювати. Після початку операції в Курській області українські прикордонники не фіксували спроб росіян потрапити в Україну.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що Росія також не пропускає на свою територію громадян України, передає 24 Канал.

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Чи намагалися росіяни потрапити в Україну з Курської області

Демченко наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та невизнаним Придністров'ям закриті й не працюють у звичному режимі. Втім, громадян України, які прибувають з суміжної сторони, пропускають в Україну.

Такий рух ми постійно підмічали у напрямку пункту пропуску Покровку, з суміжного боку Колотилівка. Росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку, але за останній час, під час активних дій, які відбуваються на кордоні, Росія не пропускає громадян України, і рух відсутній,

– повідомив Демченко.

Демченко додав, що українці можуть в'їхати до України через треті держави, зокрема – Білорусь. Так, через пункт пропуску на Волині в Україну з 2022 року повернулося 40 тисяч українців.

Водночас в ДПСУ наголосили, що від початку операції в Курській області росіяни не намагалися перетнути кордон і потрапити в Україну.

Якщо говорити про кордон з Росією, то таких випадків не було,

– резюмував Демченко.