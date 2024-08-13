У Курській області наші військові суттєво поповнили обмінний фонд

Українські військові продовжують операцію у Курській області. там вдалося поповнити обмінний фонд.

На території Курської області наші військові суттєво змогли поповнити наш обмінний фонд. За один бойовий вихід в полон взяли 30 росіян, передає 24 Канал.

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Наші військові беруть полонених

У мережу потрапило відео, де видно, що наші військові змогли взяти у полон значну кількість росіян. Також на записі зазначають, що це відбулося у Курській області.

У такий спосіб наша держава поповнює обмінний фонд та зможе повернути на свою територію наших військових, які перебувають у ворожому полоні.

У Курській області вдалося взяти полонених: дивіться відео

Тим часом наші захисники звільнили Любимівку у Курській області. Цей населений пункт росіян перебуває недалеко від кордону з українською Сумською областю та до звільнення ЗСУ перебувала у "сірій зоні" бойових дій.