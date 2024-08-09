До Курської області перекинули бойовиків з Кавказу, – ЗМІ

У Курській області стався прорив кордону. Для захисту туди могли перекинути бойовиків із Кавказу, однак ця інформація є неофіційною.

Раніше писали, що у Курську область прибула ціла колона військових для захисту. Також російські ЗМІ пишуть, що туди також могли перекинути абхазьких та південноосетинських добровольців, передає 24 Канал.

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Хочуть підтримати Курську область

У повідомленні "Дикої Дивізії Донбасу" мовиться, що російський президент Владімір Путін закликав їх підтримати Курську область.

Нас довго кликати не треба. Прибули на допомогу,

– зазначили бойовики.

Командиром цього підрозділу є Ахра Авідзба.

У телеграм-каналі цього батальйону міститься повідомлення, де вони наголошують, що "перемога за ними".

Російське міноборони вперше визнало, що бої тривають в районі міста Суджа Курської області, що орієнтовно за 10 кілометрів від кордону між Росією та Україною.

Раніше офіційний Кремль не визнавав цього факту. Хоча російські мілблогери писали 8 серпня, що українські військові контролюють декілька прикордонних сіл і частину міста Суджа, зокрема – й газову станцію "Суджа"