Глава Укрпошти "анонсував" відкриття нового відділення в Суджі Курської області

У Курській області стався "прорив" кордону, і росіяни бідкаються, що бої в регіоні не стихають. Глава Укрпошти Ігор Смілянський вирішив потролити їх.

Він "анонсував" відкриття відділення Укрпошти в Суджі Курської області. Втім, росіянам доведеться трохи почекати через бойові дії на Курщині.

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"Треба трохи прибрати совок"

Ігор Смілянський написав, що "з метою якісної доставки посилок, преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам Росії, звільненим від окупаційного режиму", Укрпошта вирішила відкрити своє нове відділення.

Там вже обрали навіть адресу – вулиця Совєтська, 12, місто Суджа. Його "планують" відкрити на місці колишнього відділення пошти Росії.

Враховуючи, що треба трохи прибрати совок та певні наслідки бойових дій, час та дату відкриття відділення повідомимо пізніше. Слідкуйте за новинами,

– написав глава Укрпошти.

До слова, Владімір Путін уже відреагував на події в Курській області. Він назвав їх черговою провокацією "київського режиму" та заявив, що Україна нібито веде "невибіркову стрілянину". А ще він вирішив "негайно" допомогти мешканцям області.