Зеленський доручив підготувати гуманітарний план для території проведення операції на Курщині

На Ставці 12 серпня Володимиру Зеленському доповіли щодо операції в Курській області. Президент дав доручення стосовно цього.

Глава держави наказав підготувати гуманітарний план для території проведення операції в Курській області. Там уже сьомий день тривають бойові дії.

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Зеленський подякував за рішучі дії

Влада України вперше визнала причетність ЗСУ до прориву у Курську область.

Зокрема, щодо цієї операції на Ставці була заслухана доповідь Головкома Олександра Сирського, який зауважив, що Україна "продовжує наступальні операції на території Курської області". За його словами, Україна контролює вже приблизно 1 000 кілометрів квадратних території Росії.

Над виконанням наказу щодо гуманітарного плану на Курщині працюватимуть МВС, СБУ та деякі інші урядовці.

Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції,

– сказав Зеленський.

Він також подякував усім солдатам і командирам "за стійкість та рішучі дії".