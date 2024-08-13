У РНБО пояснили, для чого Путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною

Російські пропагандисти активно поширюють заяву Путіна на тлі операції Сил оборони в Курській області. Воєнний злочинець традиційно в ультимативній формі говорить про "неможливість" ведення переговорів з Україною.

Чому саме російський диктатор знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною, пояснили в Центрі протидії дезінформації.

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Чому Путін знову заявив про "неможливість" переговорів

Путін повторив поширювані роспропагандою дезінформаційні меседжі для дискредитації України. Воєнний злочинець абсурдно звинуватив ЗСУ у нібито "невибіркових ударах по мирних" і "створенні загрози ядерному об'єкту". У той час, як саме цим займаються російські військові в Україні вже третій рік. Не свідчить про декларовану Путіним "готовність Москви до діалогу" і розширення агресором фронту на Донеччині.

Насправді Москва не хоче переговорів і прагне продовження війни. А чергові заяви диктатора є лише виправданням, щоб ввести в оману світову спільноту та власне населення,

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Також додали, що чергові цинічні й абсурдні заяви Путіна є частиною стратегії кремля щодо інформаційної відповіді на події в Курській області.

До речі, окупанти намагаються інформаційно звинуватити Україну у нібито "скоєнні" воєнних злочинів на території Росії. Ворог поширює фейки про нібито "вбивства українськими військовими цивільних, залякування людей, мародерство" та інші злочини.

Для поширення фейків рупори Кремля використовують вигадані "слова місцевих очевидців" і допити нібито "українських військовополонених". Однак, насправді у ворога немає жодних підтверджень, тож він, як і зазвичай, маніпулює і бреше.

"Наближеність Курської АЕС до зони бойових дій ворог намагається використати для нового ядерного шантажу світу та звинувачень України. Можливі провокації на території Курської АЕС для звинувачення України, як це відбувається на окупованій Запорізькій станції. Зокрема, російські окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС", – наголосив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко.